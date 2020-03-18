Isparta OSB’de korana virüs tedbiri

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Korona virise karşı sıkı tedbirler aldı. OSB Müdürlüğü’ne gelen ziyaretçiler önce ateş kontrolünden geçiriliyor. Ateşi 37 dereceğinin üstünde olan vatandaşlar herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılıyor. Ziyaretçilere takması için maske veriliyor, el dezenfektasyonu uygulanıyor.

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