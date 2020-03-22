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Korona virüs tehdidine rağmen Avrupa için karanfil üretiyorlar 2019 yılında 600 dekarda üretilen karanfil bu yıl bin dekarı aşkın alanda üretilecek. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı: “Korona virüsten dolayı çekincelerimiz var ama devletimize güveniyoruz”

İHA

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda karanfil dikimi başladı. Tamamına yakını Avrupa'ya ihraç edilen karanfil için pazar konusunda korona virüs tehdidi olmasına rağmen çiftçiler üretimden vazgeçmedi. 2019 yılında 600 dekarda üretilen karanfil bu yıl bin dekarı aşkın alanda üretilecek.

Korona virüs tehdidine rağmen Avrupa için karanfil üretiyorlar 2019 yılında 600 dekarda üretilen karanfil bu yıl bin dekarı aşkın alanda üretilecek. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı: “Korona virüsten dolayı çekincelerimiz var ama devletimize güveniyoruz”

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda karanfil dikimi başladı. Tamamına yakını Avrupa’ya ihraç edilen karanfil için pazar konusunda korona virüs tehdidi olmasına rağmen çiftçiler üretimden vazgeçmedi. 2019 yılında 600 dekarda üretilen karanfil bu yıl bin dekarı aşkın alanda üretilecek.
Gül, elma, lavanta, kiraz ve domatesiyle önemli bir tarım alt yapısına sahip olan Isparta, karanfil üretiminde de öne çıkmaya başladı. Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda üretilen karanfil, Avrupa’ya pazarlanıyor. Bu yıl korona virüs tehdidi olmasına rağmen üretici üretimden vazgeçmedi ve köyde karanfil dikimi başladı. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, 1999 yılında Antalyalı bir firmanın gelmesinden sonra köyde karanfil üretimine başladıklarını belirterek, geçen yıl 600 dekarda yapılan üretimin bu yıl bin dekarın üzerine çıktığını söyledi. Karanfil dikimlerinin başladığını ve mayıs ayına kadar süreceğini belirten Toprakçı, “Korona virüs tehdidimiz var. Diktiğimiz ürünün yüzde 100’e yakını ihraç ediliyor. Bu konuda biraz çekincelerimiz olmasına rağmen üretmeye devam ediyoruz. Devletimize güveniyoruz. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. O yüzden biz üretmeye devam edeceğiz. Karanfil ihraç edildiği için ülkemize ciddi ekonomik getirisi oluyor. Bu yüzden Deregümü halkı olarak memnunuz” dedi.

“6 ay boyunca 2 bin kişiye istihdam sağlanıyor”
Karanfil üretiminin köyde işsizliğe de çare olduğuna değinen Ali Toprakçı, “Köyümüzde yaklaşık 400500 işçi domateste, yaklaşık bin kişi de karanfilde çalışıyor. Kamyoncuları da sayarsak yaklaşık 2 bin kişiye 6 ay boyunca istihdam sağlamış oluyoruz. Birçok yerde vatandaşlar köyleri terk ederken biz köyümüze göç alıyoruz. Köyümüzde yetişen gençlerimiz kendi işlerinin patronu oluyorlar ya da köyümüzde çalışıyorlar” diye konuştu.

“Herhalde Avrupa’da eve bir çiçek almadan gidiş olmuyor”
Karanfili daha çok Avrupa ülkelerinin tercih ettiğini kaydeden Deregümü Muhtarı Toprakçı, “Biz nasıl her gün evimize ekmek götürüyorsak Avrupa’da herhalde evine birer çiçek almadan gidiş olmuyor. Ülkeleri korona virüs tehdidini atlatabilirse, satışta da problem olmazsa iyi bir yılın bizi beklediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kahveci: “Korona virüsten dolayı biraz tereddütlerimiz var”
Karanfil üreticisi Mesut Kahveci de Avrupa’ya ihraç için kış dönümlük karanfil dikimlerine başladıklarını söyledi. Mayıs ayına kadar yaz dönemliklerinin dikimlerinin de tamamlanacağını belirten Kahveci, “Korona virüsten dolayı biraz tereddüdümüz var. Karanfil yurt dışına ihraç olan bir ürün. Ülkemiz olarak korona virüsün hakkından gelip ihracımızı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Avrupa’nın talebine göre karanfil çeşidi dikiyoruz”
Avrupa ülkelerinin taleplerine göre karanfil çeşidi dikimleri yaptıklarına değinen Kahveci, ilk olarak 9 renk çeşidinin dikimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Mesut Kahveci, 7075 gün arasında karanfil hasadına başlamayı beklediklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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