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Isparta Valisi Seymenoğlu´ndan umrecilere moral ziyareti

DHA

Isparta Valisi Seymenoğlu´ndan umrecilere moral ziyareti


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, umre ziyaretleri sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki yurtlarda misafir edilen vatandaşları ziyaret etti. Vali Seymenoğlu, yurtta çalışan sağlık personeli ve diğer çalışanlarla da görüştü.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, umre dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Isparta ve Murat Hüdavendigar yurtlarında 14 süreyle misafir edilen vatandaşlara ziyarette bulundu. Pencerelere çıkan vatandaşlarla yurt bahçesinden selamlaşan Vali Seymenoğlu, "Sizlerden biraz sabır istiyoruz, burada misafirimizsiniz. Eksikliğini hissettiğiniz her konuda yetkililer aracılığıyla bizi bilgilendirin, bu süreci el birliğiyle aşacağız" dedi.
Vali Ömer Seymenoğlu yurtta görevli sağlık personeliyle de bir süre sohbet ederek, "Burada en büyük fedakârlık sizlere düşüyor, herkes elinden geldiğince görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Sizler profesyonelsiniz. Sizlerin gayreti ve elbirliğiyle bu günleri geride bırakacağız. Yurtlarda kalan misafirlerimiz size emanet. Sizlere iletilen her türlü isteği bizler lojistik olarak anında yerine getirmeye çalışıyoruz. Sizlerin de herhangi bir ihtiyacı olursa bizlere haber verin. Tekrar söylüyorum hep birlikte bunu atlatacağız" diye konuşarak moral verdi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-03-22 20:12:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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