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Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi Yatsı ezanı sonrası camilerden korona virüs salgını duası edildi

İHA

Isparta'da yatsı ezanı sonrasında camilerden korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua sesleri yükseldi. Duada vatandaşlara evde kalınması çağrısında da bulunuldu.

Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi Yatsı ezanı sonrası camilerden korona virüs salgını duası edildi

Isparta’da yatsı ezanı sonrasında camilerden korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua sesleri yükseldi. Duada vatandaşlara evde kalınması çağrısında da bulunuldu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının bir an önce son bulması için pazartesiden itibaren yatsı ezanından sonra camilerden dua edileceğini açıkladı. Uygulamanın ilk gününde Isparta’daki camilerden yatsı ezanı sonrasında dua edildi. Cami hoparlörlerinden edilen duada, “Değerli müminler tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Allah’ım devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten koru, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtar. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı ol. Amin” denildi.

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