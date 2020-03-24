Isparta'da 155 dönümlük yeni alanda 7 km’lik yeni yollar açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta'da 155 dönümlük yeni alanda 7 km’lik yeni yollar açılıyor

İHA

Isparta Belediyesi hem şehirde alternatif yollar açarken, açtığı alternatif yollar bölgesinde bulunan alanlarda yaptığı imar uygulamalarıyla yeni yerleşim yerlerinin temellerini atıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in SDÜŞehir merkezi arasında alternatif yollar ile şehir trafiğini rahatlatma projeleri haylata geçiyor.

Isparta'da 155 dönümlük yeni alanda 7 km’lik yeni yollar açılıyor

Isparta Belediyesi hem şehirde alternatif yollar açarken, açtığı alternatif yollar bölgesinde bulunan alanlarda yaptığı imar uygulamalarıyla yeni yerleşim yerlerinin temellerini atıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in SDÜŞehir merkezi arasında alternatif yollar ile şehir trafiğini rahatlatma projeleri haylata geçiyor.
SDÜ Batı KampusuAdliye Kavşağı arasındaki 5 km’lik yolun Adliye Kavşağı ile Mehmet Tönge Mahallesi arasındaki yol çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılmasının ardından 248 cadde olan bu yolun Çünür arasında kalan 155 bin metrekarelik alanda iki ayrı 18 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonrasında imar planındaki yolların açılması işlemlerine başlandı.
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 248 Cadde ile Çünür arasındaki 155 bin metrekarelik alanda genişlikleri 8 ile 15 metre arasında olan ve 7 km’lik uzunluğa sahip toplam 40 yolun açım çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yolların açılmasının ardından bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.
Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, “Sayın Başkanımızın talimatıyla Adliye Kavşağından Mehmet Tönge Mahallesine doğru şehir trafiğini rahatlatacak bir yol açılmıştı. Şu anda da bölgede 18 uygulaması gerçekleştirildi ve yollar açılıyor. Yol açma çalışmalarının yüzde 80’i tamamlanmış durumda. Kalan kısım da yakın zamanda tamamlanacaktır. Bu konuda büyük emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e ve ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü
Isparta’da aranan 35 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 35 şahıs yakalandı
Isparta’da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk otobüslerinden ücretsiz yararlanacak
YEREL HABERLER Isparta’da 9 bin 200 sağlık çalışanı halk ...
Ispartalı sporculara korona engeli yok Sporcular evde çalışırken çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı
YEREL HABERLER Ispartalı sporculara korona engeli yok Sporcular evde ...
(Görüntülü) Alevlere aldırmayıp hayvanları için canlarını tehlikeye attılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alevlere aldırmayıp hayvanları için ...
Yangında mahsur kalan inekleri canları pahasına kurtardılar
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan inekleri canları pahasına ...
Öğrenciler evde de sanattan uzak kalmıyorlar
YEREL HABERLER Öğrenciler evde de sanattan uzak kalmıyorlar
Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi Yatsı ezanı sonrası camilerden korona virüs salgını duası edildi
YEREL HABERLER Camilerden korona virüs salgınının son bulması için ...
65 yaş yasağına uyulmadı, belediye ekipleri bankları söktü
YEREL HABERLER 65 yaş yasağına uyulmadı, belediye ekipleri bankları ...
Yurt dışından gelen kolonya taleplerini askıya aldılar, yurt içine üretiyorlar Talep üzerine gül ve limon kolonyası üretimini 3 katına çıkardılar
YEREL HABERLER Yurt dışından gelen kolonya taleplerini askıya ...
(Görüntülü) Karanfil üreticisi, koronaya rağmen ihracattan ümitli 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karanfil üreticisi, koronaya rağmen ...
Karanfil üreticisi, koronavirüse rağmen ihracattan ümitli
YEREL HABERLER Karanfil üreticisi, koronavirüse rağmen ihracattan ...
Rüzgarın kızının hedefi olimpiyatlar Ispartalı Milli Atlet Rumeysa Coşkun: "Zirvede olmak istiyorum”
YEREL HABERLER Rüzgarın kızının hedefi olimpiyatlar Ispartalı Milli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X