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Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü

DHA

Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü


Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde ilk kez 2 flamingo görüldü.
Eğridir Gölü'nün Yalvaç ilçe sınırlarında kalan Hoyran bölgesinde flamingoları gören halk, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yalvaç'a bağlı Taşevi köyünden Osman Çetinkaya, "Gölde ilk kez flamingo gördüm. Burası normalde bu tür kuşların geldiği bir yer değildi ama sanırım yollarını kaybettiler. Temennimiz daha kalabalık sürüler halinde gelmeleri. Gölün suyu her geçen yıl çekiliyor, belki bu sayede korunur ve Burdur Gölü gibi kuruyup gitmez" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2020-03-24 16:43:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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