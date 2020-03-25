Bankta oturan yaşlılara sulu ikaz Uyarılara rağmen sokağa çıkıp bankta oturan iki yaşlının üzerine su atıp kaldırdılar

Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, Isparta'da yasak başlamadan önce bankta oturan iki yaşlı vatandaşın üzerine yukarıdan su atan vatandaşların tatlı sert ikazı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Isparta'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan orta yaş üstü vatandaşlar dün banklarda oturmaya devam edince bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kentin Kaymakkapı ve Hükümet Meydanı'nda yoğunluk çoğalınca 65 yaş üzeri vatandaşlara zaman zaman halktan tepkiler geldi. Dün öğle saatlerinde Belediye İşhanı önünde banklarda oturan iki yaşlı vatandaşa yukarıdan su atılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki yaşlı vatandaş biranda neye uğradıklarını şaşırdı. Hızlıca yerlerinden kalkan iki vatandaş, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

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