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Ispartalı taksiciden 'korona virüs' fedakarlığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim uygulayacak

İHA

Isparta'da bir taksici, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sipariş ve isteklerini ücretsiz taşıyacak. Ayrıca bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına taksimetre üzerinden yüzde 50 indirim uygulayacak.

Ispartalı taksiciden 'korona virüs' fedakarlığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim uygulayacak

Isparta’da bir taksici, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sipariş ve isteklerini ücretsiz taşıyacak. Ayrıca bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına taksimetre üzerinden yüzde 50 indirim uygulayacak.
Isparta’da Varan Taksi işletmecilerinden 38 yaşındaki Mustafa Daldal, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların siparişlerini evlerine kadar ücretsiz teslim edeceğini açıkladı. Daldal, ayrıca korona virüsle mücadelede büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarına da yüzde 50 indirim uygulayacağını söyledi. Daldal, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sonrasında ülkemizde de de büyük bir seferberlik başlatıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, devlet büyüklerimiz üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bizler de imkanlarımız dahilinde destek olmak istedik. Evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların siparişlerini ücretsiz teslim edeceğiz. Şu zor günlerde devletimizin yanında durarak evden çıkmayan vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmeden siparişlerini ve isteklerine kendilerine teslim edeceğim. Ayrıca sağlık çalışanlarımıza ücretin yüzde 50 indirimli olarak hizmet vereceğim. Onlar da büyük sorumluluk içerisinde görevlerini yapıyorlar. Isparta’mızda başta Valilik, emniyet, belediye ve birlik başkanlarımız tüm önlemleri almış durumunda. Bizler de bu sorumluluğu almak için çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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