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Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranalım"

İHA

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Korona Virüs dolayısıyla 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında, bu kişilere açık alanlarda bazı kişiler tarafından yapılan olumsuz davranışlardan dolayı duyduğu üzüntüsünü dile getirdi.

Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranalım"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Korona Virüs dolayısıyla 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında, bu kişilere açık alanlarda bazı kişiler tarafından yapılan olumsuz davranışlardan dolayı duyduğu üzüntüsünü dile getirdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu gelişmenin ardından sokağa çıkan ileri yaş gurubundaki vatandaşlara karşı yapılan hoş olmayan davranışlardan duyduğu rahatsızlığı ve üzüntüsünü dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Son günlerde yaşlılarımızı gördüğümüz zaman onlara kötü davranmaya başladık. Onlara karşı ‘sokakta ne işin var’ der gibi bazı davranışlarda bulunuluyor” hatırlatmasında bulundu.
Yaşlıların kendi sağlıkları açısından evde bulunmalarının gerektiğini ve bu yönde bir kısıtlamanın bulunduğunu kaydeden Başdeğirmen, “Bazı yaşlılarımız da izin aldığı sürece bir saatliğine de olsa çarşıya çıkıp işlerini görebilme imkanları var. Tabi ki bu izine bağlıdır” ifadesinde bulundu.
Bu süreçte daha hassas olunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızdan da 65 yaş üstü büyüklerimize, bizim değerlerimize, bizim dedelerimize, ninelerimize, amcalarımıza bu süreçte daha sevgili, saygılı bir şekilde davranılmasının vazifemiz olduğunu düşünüyorum” dedi. Başdeğirmen, “Bu süreçte 65 yaş üstü büyüklerimizin de öncelikle kendi sağlıkları açısından kurallara uyarak evlerinden çıkmamalarını hassaten rica ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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