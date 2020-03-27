Isparta Belediyesi’nden çadır kurulumu tatbikatı 15 yıldır açılmayan çadırlar elden geçirildi tadilatları yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta Belediyesi’nden çadır kurulumu tatbikatı 15 yıldır açılmayan çadırlar elden geçirildi tadilatları yapıldı

İHA

Isparta Belediyesi'nde yıllardır açılmayan çadırlar tadilattan geçirildi, eksiklikleri tamamlandı, çadır kurulumu tatbikatı gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, "Vatandaşlarımızın hiçbir tedirginliği olmasın. Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın" dedi.

Isparta Belediyesi’nden çadır kurulumu tatbikatı 15 yıldır açılmayan çadırlar elden geçirildi tadilatları yapıldı

Isparta Belediyesi’nde yıllardır açılmayan çadırlar tadilattan geçirildi, eksiklikleri tamamlandı, çadır kurulumu tatbikatı gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın hiçbir tedirginliği olmasın. Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın” dedi.
Isparta Belediyesi envanterinde bulunan ve yaklaşık 15 yıldır hiç açılmadığı tespit edilen içerisinde, mutfak ve sahra çadırlarının da buluğu çok amaçlı çadırlar Milli Egemenlik Stadında bakımdan geçirildi. Belediyenin İtfaiye ekipleri ile 100 kişilik ekip tek tek çadırları açarak eksik malzemelerini tespit etti, hasarlarını onardı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de stada gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

“Korona virüsle alakalı bir çalışma değil”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son zamanlarda ülke olarak deprem, çığ felaketi gibi çok sayıda afet yaşandığını söyleyerek, yapılan çalışmanın tatbikat olduğunu ve son günlerde yaşanan Korona Virüs salgını ile ilgili olmadığını söyleyerek “Vatandaşlarımızın hiçbir tedirginliği olmasın. Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın. Sadece elimizdeki malzemelerin kurulmasında sorun yaşanmasın düşüncesindeyiz” dedi.
Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de afetler yaşandığını ve son olarak geçen gün Rusya’da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depreme dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Dünyanın her yeri sallanıyor, Rusya’da son olarak 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ne zaman hangi ülkenin, hangi insanın afetle karşı karşıya kalabileceği bilinmiyor” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımız tedirgin olmasın”
Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın. Bu çok önemli. Salgın hastalık olunca, biz bunları koyunca sosyal medyada ve kamuoyunda farklı düşünceler ortaya çıkmış olabilir. Ancak bunları yapmak zorundayız. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Sadece elimizdeki malzemelerin, aparatların yeniden kurulmasında sorun yaşanmasın düşüncesindeyiz. Allah bizlere afet yaşatmasın. Her duruma da hazırlıklıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 'Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için evdeyiz'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için ...
50 yıllık evlik çift: Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için evdeyiz
YEREL HABERLER 50 yıllık evlik çift: Ne kadar sıkılsak da sağlığımız ...
Genç kadın halterci, damacanadan yaptığı halter barlarıyla çalışıyor Evde 45 kilogramlık damacanalarla antrenman yapıyor
YEREL HABERLER Genç kadın halterci, damacanadan yaptığı halter ...
Isparta Belediyesi maske ve tulum üretiyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi maske ve tulum üretiyor
(Görüntülü) SULTANAHMET VE EMİNÖNÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SULTANAHMET VE EMİNÖNÜ'NDEKİ SAKİNLİK ...
(Görüntülü) Gül yağı altınla yarışıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gül yağı altınla yarışıyor
Ispartalı karateciler antrenmaları eve sığdırdı Ispartalı Karatecilerden 'Evde kal ama hareketsiz kalma' mesajı
YEREL HABERLER Ispartalı karateciler antrenmaları eve ...
Gül yağı altınla yarışıyor
YEREL HABERLER Gül yağı altınla yarışıyor
Isparta’da kamyonet motosiklete çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da kamyonet motosiklete çarptı: 3 yaralı
Eğirdir pazarında Korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Eğirdir pazarında Korona virüs tedbiri
Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranalım"
YEREL HABERLER Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde ...
Ispartalı taksiciden 'korona virüs' fedakarlığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim uygulayacak
YEREL HABERLER Ispartalı taksiciden 'korona virüs' fedakarlığı 65 ...
Odun toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Odun toplamaya gittiği ormanda ölü bulundu
Çatıdan eve girmek isterken, düşüp yaralandı 
YEREL HABERLER Çatıdan eve girmek isterken, düşüp yaralandı 
Isparta’da öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor Sağlıkçıların 40 bin kalkanlı maske talebi üzerine eğitim camiası seferber oldu
YEREL HABERLER Isparta’da öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı ...
Bankta oturan yaşlılara sulu ikaz Uyarılara rağmen sokağa çıkıp bankta oturan iki yaşlının üzerine su atıp kaldırdılar
YEREL HABERLER Bankta oturan yaşlılara sulu ikaz Uyarılara rağmen ...
Isparta’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Isparta’da korkutan yangın
(Görüntülü) Isparta'nın halı ve kilim müzesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Isparta'nın halı ve kilim müzesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X