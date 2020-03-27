Isparta Belediyesi’nden çadır kurulumu tatbikatı 15 yıldır açılmayan çadırlar elden geçirildi tadilatları yapıldı

Isparta Belediyesi’nde yıllardır açılmayan çadırlar tadilattan geçirildi, eksiklikleri tamamlandı, çadır kurulumu tatbikatı gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın hiçbir tedirginliği olmasın. Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın” dedi.

Isparta Belediyesi envanterinde bulunan ve yaklaşık 15 yıldır hiç açılmadığı tespit edilen içerisinde, mutfak ve sahra çadırlarının da buluğu çok amaçlı çadırlar Milli Egemenlik Stadında bakımdan geçirildi. Belediyenin İtfaiye ekipleri ile 100 kişilik ekip tek tek çadırları açarak eksik malzemelerini tespit etti, hasarlarını onardı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de stada gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.



“Korona virüsle alakalı bir çalışma değil”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son zamanlarda ülke olarak deprem, çığ felaketi gibi çok sayıda afet yaşandığını söyleyerek, yapılan çalışmanın tatbikat olduğunu ve son günlerde yaşanan Korona Virüs salgını ile ilgili olmadığını söyleyerek “Vatandaşlarımızın hiçbir tedirginliği olmasın. Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın. Sadece elimizdeki malzemelerin kurulmasında sorun yaşanmasın düşüncesindeyiz” dedi.

Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de afetler yaşandığını ve son olarak geçen gün Rusya’da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depreme dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Dünyanın her yeri sallanıyor, Rusya’da son olarak 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ne zaman hangi ülkenin, hangi insanın afetle karşı karşıya kalabileceği bilinmiyor” şeklinde konuştu.



“Vatandaşlarımız tedirgin olmasın”

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Burada yapılan tatbikattan, başka bir anlam çıkartılmasın. Bu çok önemli. Salgın hastalık olunca, biz bunları koyunca sosyal medyada ve kamuoyunda farklı düşünceler ortaya çıkmış olabilir. Ancak bunları yapmak zorundayız. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Sadece elimizdeki malzemelerin, aparatların yeniden kurulmasında sorun yaşanmasın düşüncesindeyiz. Allah bizlere afet yaşatmasın. Her duruma da hazırlıklıyız” dedi.

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