Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta Otogarı’na gelen yolcular geri gönderildi Isparta Otogarı’nda seferler durduruldu

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle iller arası otobüs seferlerinin kısıtlanmasıyla birlikte Isparta Otogarı'nda yeni seferler durduruldu. Farklı illere gitmek üzere Otogara gelen yolcular ise gönderildi.

Isparta Otogarı’na gelen yolcular geri gönderildi Isparta Otogarı’nda seferler durduruldu

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle iller arası otobüs seferlerinin kısıtlanmasıyla birlikte Isparta Otogarı’nda yeni seferler durduruldu. Farklı illere gitmek üzere Otogara gelen yolcular ise gönderildi.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında saat 17.00 itibariyle iller arası otobüs seferlerini kısıtlamasının ardından Isparta’da Otogar boş kaldı. Genelge kapsamında saat 17.00 itibariyle yeni seferlere izin verilmezken, farklı illere gitmek üzere Otogara gelen yolcular geri gönderildi. Ayrıca Otogar Müdürlüğü tarafından peronlarda park halinde bulunan otobüslerin terminal dışına alınması istendi. Bunun üzerine firma yetkilileri otobüsleri Otogar dışına çıkardı.
Öte yandan Otogara sadece sefer halindeki otobüslerin girmesine ve yolcu indirmesine izin verildi. Yolcu indirmek üzere peronlara yanaşan otobüslere Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği yeni yolcu alamayacakları bildirildi.

“Otostopla da olsa gideceğim”
İstanbul’a gitmek üzere Isparta Otogarı’na gelen Tuncer Aynacı, otobüs seferlerinin durdurulduğundan haberi olmadığını belirterek, “İstanbul’a gidecektim. Ama otobüs yokmuş. Otostopla da olsa gideceğim. Daha önceden bilgilendirme yapılsaydı iyiydi. Bir şekilde gideceğim. Evimiz orada” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da market ve pazarlara çocuklar alınmayacak
YEREL HABERLER Isparta’da market ve pazarlara çocuklar alınmayacak
Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı Kimi evine tatami minderi yaptı, kimi de halı üzerinde antrenman yaptı
YEREL HABERLER Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz ...
Isparta’da seyir halindeki ticari araç alev aldı
YEREL HABERLER Isparta’da seyir halindeki ticari araç alev aldı
(Görüntülü) Isparta'da trafik lambalarında 'evde kal' uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Isparta'da trafik lambalarında 'evde kal' ...
Isparta'da, trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı
YEREL HABERLER Isparta'da, trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı
Isparta Belediyesi’nden çadır kurulumu tatbikatı 15 yıldır açılmayan çadırlar elden geçirildi tadilatları yapıldı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden çadır kurulumu tatbikatı 15 ...
(Görüntülü) 'Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için evdeyiz'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için ...
50 yıllık evlik çift: Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için evdeyiz
YEREL HABERLER 50 yıllık evlik çift: Ne kadar sıkılsak da sağlığımız ...
Genç kadın halterci, damacanadan yaptığı halter barlarıyla çalışıyor Evde 45 kilogramlık damacanalarla antrenman yapıyor
YEREL HABERLER Genç kadın halterci, damacanadan yaptığı halter ...
Isparta Belediyesi maske ve tulum üretiyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi maske ve tulum üretiyor
(Görüntülü) SULTANAHMET VE EMİNÖNÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SULTANAHMET VE EMİNÖNÜ'NDEKİ SAKİNLİK ...
(Görüntülü) Gül yağı altınla yarışıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gül yağı altınla yarışıyor
Ispartalı karateciler antrenmaları eve sığdırdı Ispartalı Karatecilerden 'Evde kal ama hareketsiz kalma' mesajı
YEREL HABERLER Ispartalı karateciler antrenmaları eve ...
Gül yağı altınla yarışıyor
YEREL HABERLER Gül yağı altınla yarışıyor
Isparta’da kamyonet motosiklete çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da kamyonet motosiklete çarptı: 3 yaralı
Eğirdir pazarında Korona virüs tedbiri
YEREL HABERLER Eğirdir pazarında Korona virüs tedbiri
Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranalım"
YEREL HABERLER Başdeğirmen: "Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde ...
Ispartalı taksiciden 'korona virüs' fedakarlığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim uygulayacak
YEREL HABERLER Ispartalı taksiciden 'korona virüs' fedakarlığı 65 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X