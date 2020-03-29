İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından Isparta’da oluşturulan Seyahat İzin Kurulu göreve başladı. Kurulun başkanlığını yapan Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, hiç kimseyi mağdur etmemeye çalıştıklarını belirtti.

Isparta’da valiliğin koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu, sabah saat 10.00 itibarıyla göreve başladı. Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş’in başkanlık yaptığı kurulda belediye, emniyet, otogar ve bir firmanın temsilcisi bulunuyor. Isparta Otogarı’nda göreve başlayan Kurul, farklı illere gitmek üzere otogara gelen kişilerin taleplerini tek tek dinliyor, mücbir sebebi olmayanları geri çeviriyor. Kurul, şartları uyan vatandaşların isimleri ile telefon numaralarını alarak, sefer düzenlemek isteyen firmalara ulaştırıyor. Firmalar sefer düzenlediğinde yolculara telefon aracılığıyla ulaşacak. Ayrıca izin verilen otobüs seferlerinde yolculuk yapacak kişilerin Isparta Otogarı’ndan hareket etmeden önce sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.



“Şartları uymayanlara yolculuk izni verilmiyor”

Seyahat İzin Kurulunun çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, otobüslerin sefer yapmasında herhangi bir sınırlama olmadığını ancak yolcularla ilgili bir kısıtlama uygulandığını söyledi. Ateş, ”Yolcularda sınırlama olunca haklı olarak birçok firmamız seferlerini iptal etmiştir. Kurulumuz otobüsle yolculuk yapacak kişilere bazı şartlar halinde izin verebiliyor. Birinci derece yakını vefat edenler, bir üst hastaneye sevk edilen hastalar ile son 15 gün içerisinde Isparta’ya gelip, ikametlerine dönecek kişilere izin veriyoruz. Ayrıca kamu görevlilerimizden görevli olarak il dışına çıkması gerekenler olursa onların da otobüsle seyahat etmelerine izin veriliyor. Onun haricinde kimseye izin vermiyoruz” diye konuştu.



“Hiç kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz”

Hiç kimseyi mağdur etmemeye çalıştıklarının altını çizen Ateş, “Ancak otobüslerin seferlerini iptal etmesinden dolayı bir mağduriyet söz konusu. Firma bize başvurduğunda izin veriyoruz. Otobüsle gidecek yolculara sağlık kontrolü yaptırıyoruz, belgelerini alıyoruz, ona göre gönderiyoruz” dedi.

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