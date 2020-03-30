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Isparta'daki umreciler test sonucunu bekliyor

DHA

Isparta'daki umreciler test sonucunu bekliyor


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)SUUDİ Arabistan'daki umre ziyaretinden döndükten sonra Isparta'da karantina altına alınan 586 vatandaş, evlerine dönebilmek için dün yapılan koronavirüs testinin sonuçlarını bekliyor.
16 Mart tarihinde 3 ayrı uçakla Isparta'ya getirilen ve KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 586 umre ziyaretçisinin karantina süresi bugün doluyor. Bu nedenle karantinadaki vatandaşlara test yapıldı. Test sonuçlarının bugün belli olacağı belirtildi.
KİM, NASIL GİDECEK BELİRLENDİ
Isparta Valiliği Pandemi Kurulu, perşembe günü yurtta kalan umrecilere karantina sonrası nasıl dönecekleri yönünde bilgilendirmede bulundu. Bazı umrecilerin yakınlarının kendilerini almak üzere Isparta'ya geleceğini belirttiği ve bunların listelendiği kaydedildi. Özel aracı olmayanların her koltukta 1 kişi oturacak şekilde toplu taşıma araçlarıyla nakledilecekleri ve ikametgahlarında 14 gün daha karantina altında tutulacakları ifade edildi.
HABER BEKLİYORLAR
Halen karantina altında bulunan isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, "Evlerimize ne zaman döneceğimiz konusunda bize bilgi verilmedi. Pazar günü koronavirüs testi yapmak üzere görevliler geldi. Test sonuçlarının 1 gün sonra belli olacağını söyleyip, gittiler. Tek bildiğimiz test sonucu negatif çıkanların memleketlerine gönderileceği, pozitif çıkanların gözetim altında kalmaya devam edecekleri" dedi.
'BİZE ÇOK YARDIMCI OLDULAR'
Isparta'da geçirdikleri 14 günlük karantina süresinde hiçbir sorun yaşamadıklarını, her gün düzenli ateşlerinin ölçüldüğünü aktaran bu kişi, "Başta sayın valimiz ve belediye başkanı olmak üzere tüm görevliler bizimle çok yakından ilgilendi. Hepsinden Allah razı olsun. Bu virüs salgını bittikten sonra özellikle ziyarete gelip teşekkür edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-03-30 12:39:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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