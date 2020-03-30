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Ispartalı iş insanlarından evde kal klibi

DHA

Ispartalı iş insanlarından evde kal klibi


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da bir grup iş insanı, ütü yapıp, ev temizlemek gibi işlerle uğraşırken evde çektikleri görüntülerden oluşturdukları klibi, 'Evde kal Isparta' başlığıyla paylaştı.
Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de vatandaşların evlerinde kalması yönünde yetkililer sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıyı dikkate alan ve evlerinde kalmayı tercih eden Ispartalı genç iş insanları farkındalık oluşturmak için evlerinde eşlerine yardım ederken çektikleri videoları birleştirip, bir klip haline getirdi ve sosyal medya üzerinden 'Evde kal Isparta' mesajıyla paylaştı. Hazırlanan klipte rol alan iş insanlarından kimi perde taktı, kimi ütü yapıp evi süpürdü, kimisi de eşi yemek yaparken evde bebeğiyle oynarken görüntülendi.
İş insanı Salim Nuri Güntaç, "Dünya bir salgın hastalığın pençesinde. Tüm insanlık bu hastalıkla mücadelede çaba sarf ederse başarılı olunabilir. İnsandan insana kolaylıkla bulaştığı bilimsel olarak kanıtlanmış bu virüsün izole edilmesi için sosyal hayatın en aza indirgenmesi ve insanların evlerinde kalması tavsiye ediliyor. Ne yazık ki bu kural bazı kesimlerce ciddiye alınmıyor. Her akşam Sağlık Bakanı sayıyı açıkladıkça durumun vahameti de ortaya çıkıyor. Biz evimizde kalıyoruz, ama diğer insanlara da bir mesaj verelim istedik ve arkadaşlarımızla evlerimizde çektiğimiz videoları bir programla birleştirip, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Burada evde izole olmamızın yanında eşlerimize ev işlerinde yardımcı olarak da sosyal bir mesaj vermeye çalışarak 1 taşla 2 kuş vurmuş olduk. Çok olumlu tepkiler aldık. Mehmet İzci, Muhammet Memiş, Necip Özsoy, Fahri Yeşilot ve Osman Gülay bu klipte oynadı. Kendilerine de çok teşekkür ediyor ve tüm ulusumuza Evde kal Türkiye diyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-03-30 16:08:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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