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AK Parti'li Özel: Isparta´daki koronavirüs vakalarının 245'i misafir edilenler

DHA

AK Parti'li Özel: Isparta´daki koronavirüs vakalarının 245'i misafir edilenler


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, kentteki 268 koronavirüs vakasının 245´inin, yurt dışı dönüşü misafir edilen kişiler olduğunu açıkladı. 
AK Parti Isparta Milletvekili Özel, en çok koronavirüs vakası görülen 10 il arasında yer alan Isparta´da sayının 268 olmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, 268 pozitif vakanın 245´inin, yurt dışından gelip, Isparta'da misafir edilenler olduğunu aktardı. AK Parti'li Özel, "Isparta, KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan, yurt dışından dönen vatandaşlarımızın karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir. Geriye kalan pozitif vakalarımız da çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımız. Paniğe kapılmadan devletimizin ve ilgililerin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Isparta'mız bu virüsle baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-04-02 10:45:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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