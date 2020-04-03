Isparta'da yaşlı vatandaşların evleri temizleniyor

Isparta Şarkikaraağaç İlçe Kaymakamı Onur Yılmazer tarafından başlatılan “2020 Yılı Muhtaç Yaşlılara Evde Temizlik ve Bakım" projesi kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evleri oluşturulan bir ekip tarafından temizleniyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi genelinde kaymakamlık tarafından muhtaç ve yaşlılara evde temizlik ve bakım projesi hayata geçirildi. Şarkikarağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, uzun süredir temizlik yapılmayan evlere gidildiğini ifade ederek, "Temizlik ekipleri tarafından evini temizlemekte güçlük çeken yaşlılarımızın evleri personellerimiz tarafından, muhtarlarımızın kontrolünde rutin olarak temizleniyor. Temizlik ekipleri tarafından temizlenen evler daha hijyenik ve sağlıklı yaşanır hale getiriliyor. Ekiplerimiz ilçede yürütülmekte olan bu projeyle birçok yaşlı ve engelli vatandaşın evlerini düzenli bir şekilde temizliyor. Devletin sıcak eli yaşlılarımızın her zaman yanında” şeklinde konuştu.

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