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Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi Genç kızın yol kenarına bıraktığı valiz paniğe neden oldu

İHA

Isparta'da yol kenarına bırakılan valiz ve poşet, polisi alarma geçirdi. Valizin sahibi genç kıza ulaşan polis, valizi araçla getirdiği sahibine teslim etti.

Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi Genç kızın yol kenarına bıraktığı valiz paniğe neden oldu

Isparta’da yol kenarına bırakılan valiz ve poşet, polisi alarma geçirdi. Valizin sahibi genç kıza ulaşan polis, valizi araçla getirdiği sahibine teslim etti.
Olay, saat 16.00 sularında Davraz Mahallesi 142. Cadde’de yaşandı. Yol kenarında şüpheli bir valiz ve poşet olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, olay yerine tedbir amaçlı bomba uzman ekibi de sevk edildi. Bu sırada polis, valizin kime ait olabileceği yönünde çevredeki vatandaşlardan bilgiler aldı. Valizin 20 yaşlarındaki genç bir kıza ait olduğu belirlendikten sonra ismi tespit edildi ve adı açıklanmayan genç kız, polis aracıyla olay yerine getirildi. Haber verilmesi üzerine genç kızın annesi de olay yerine geldi. Daha sonra valiz ve yanındaki poşet, genç kız ve annesine teslim edildi. Bir süreliğine kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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