Isparta'da gece saatlerinde korkutan yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta'da gece saatlerinde korkutan yangın

İHA

Isparta'da gece saatlerinde korkutan yangın

Isparta’da Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Miralay İşhanı’nın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.
sparta’da Cumhuriyet Caddesi bulunan Miralay İşhanı içerisinde saat 23.30 sularında bir meslek odasına ait büroda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere anında müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabası sonrasında kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin olmaması ve yangının etraftaki iş yerlerine sıçramadan önledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyenin adını kullanıp, vatandaşları dolandırmaya kalkıştılar
YEREL HABERLER Belediyenin adını kullanıp, vatandaşları dolandırmaya ...
Isparta’da ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganıyla dolandırıcılık girişimi Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Vatandaşlarımız resmi hesaplar dışında bağış ve yardım yapmasınlar”
YEREL HABERLER Isparta’da ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganıyla ...
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Isparta’da topyekun korona virüs mücadelesi Gece bekçileri gündüz de korona mesaisinde
YEREL HABERLER Isparta’da topyekun korona virüs mücadelesi Gece ...
(Görüntülü) 'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
YEREL HABERLER 'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
Bilek Güreşçiler, evlerinin çatılarında çalışıyorlar Şampiyonlara durmak yok
YEREL HABERLER Bilek Güreşçiler, evlerinin çatılarında ...
Eğirdir’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Eğirdir’de trafik kazası: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X