Pazara alınmayan yaşlı kadının alışverişini zabıta yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pazara alınmayan yaşlı kadının alışverişini zabıta yaptı

İHA

Isparta'da pazar yerine alınmayan 75 yaşındaki kadının alışverişini zabıta ekipleri yaptı. Yaşlı kadın, evden çıkmaması konusunda uyarılarak evine gönderildi.

Pazara alınmayan yaşlı kadının alışverişini zabıta yaptı

Isparta’da pazar yerine alınmayan 75 yaşındaki kadının alışverişini zabıta ekipleri yaptı. Yaşlı kadın, evden çıkmaması konusunda uyarılarak evine gönderildi.
Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu konuda pazar yerlerindeki denetimler de arttırıldı. Isparta’da Salı Pazarı’na gelen 75 yaşındaki Yüksel Ünlü, Isparta Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu gerekçesiyle pazar yerine alınmadı. Yaşlı kadının pazardan ihtiyaçlarını alma ısrarı üzerine zabıta ekipleri, alınacaklar listesi oluşturarak, Yüksel Ünlü’ye alışveriş yaptı. Alışverişten sonra zabıta ekipleri, Ünlü’yü eve gitmesi ve evden çıkmaması konusunda uyardı. Bunun üzerine Yüksel Ünlü, pazar arabasını alarak evinin yolunu tuttu.

“Bir aydır çıkmıyordum ama evde eksik tükenmiyor”
Bir aydır evden çıkmadığını belirten Yüksel Ünlü, “Evde eksik tükenmiyor, eşim de pek fazla alışveriş yapmayı bilemiyor. Çocuklarım hep dışarıda. Ben telefonla aramayı beceremem. Çıkmanın yasak olduğunu, her şeyi biliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtarlar sahada, vatandaş ile devlet arasında köprü oluyor
YEREL HABERLER Muhtarlar sahada, vatandaş ile devlet arasında köprü ...
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den toplu mezar söylentilerine sert tepki Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Bizim felaket tellallarımız var, toplu mezar iddiaları gerçek değil” “Toplu mezarımız yok, her zaman hazır mezar yerimiz oluyor”
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den toplu mezar ...
(Görüntülü) Isparta Başsavcısı: Sıralı boş mezarların koronavirüsle ilgisi yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Isparta Başsavcısı: Sıralı boş mezarların ...
Isparta Başsavcısı: Sıralı boş mezarların koronavirüsle ilgisi yok
YEREL HABERLER Isparta Başsavcısı: Sıralı boş mezarların ...
Belediyenin adıyla vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Belediyenin adıyla vatandaşı dolandırmaya çalışan ...
Belediye logolu broşürle, halkı dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Belediye logolu broşürle, halkı dolandırmaya çalışan ...
(Görüntülü) Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı dolandırmaya kalkışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediyenin adını kullanıp, vatandaşı ...
Isparta'da gece saatlerinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Isparta'da gece saatlerinde korkutan yangın
Belediyenin adını kullanıp, vatandaşları dolandırmaya kalkıştılar
YEREL HABERLER Belediyenin adını kullanıp, vatandaşları dolandırmaya ...
Isparta’da ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganıyla dolandırıcılık girişimi Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Vatandaşlarımız resmi hesaplar dışında bağış ve yardım yapmasınlar”
YEREL HABERLER Isparta’da ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganıyla ...
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Isparta’da topyekun korona virüs mücadelesi Gece bekçileri gündüz de korona mesaisinde
YEREL HABERLER Isparta’da topyekun korona virüs mücadelesi Gece ...
(Görüntülü) 'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
YEREL HABERLER 'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X