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Hayırsever iş adamı Şener, 6 gayrimenkulünü eğitim için bağışladı

İHA

Ispartalı hayırsever iş adamı İbrahim Şener, sahip olduğu 6 gayrimenkulü eğitim alanında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi'ne bağışladı.

Hayırsever iş adamı Şener, 6 gayrimenkulünü eğitim için bağışladı

Ispartalı hayırsever iş adamı İbrahim Şener, sahip olduğu 6 gayrimenkulü eğitim alanında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi’ne bağışladı.
Ailesiyle birlikte yıllardan beri Isparta’da eğitime verdikleri destekleriyle tanınan Şener ailesinden yine anlamlı bir bağış geldi. Ispartalı iş adamı İbrahim Şener sahibi olduğu ve iş yeri olarak kullanılan 6 gayrimenkulü okul yapımında veya güçlendirilmesinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi’ne bağışladı. Bağış için hazırlanan protokol için Isparta Valiliği’nde imza töreni düzenlendi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, hayırsever İş İnsanı İbrahim Şener, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz katıldı.

“Şener Ailesi geçmişten beri eğitme destek oluyor”
İmza törenindeki konuşmasında İbrahim Şener’e ve ailesine bugüne kadar eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Vali Seymenoğlu, “Çok çok teşekkür ediyorum. Destekler bizi oldukça güçlü kılıyor hem de yapabileceklerimizi erken yapma fırsatı veriyor. Ben İbrahim Şener Bey'e tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Hayırsever bir ailemiz, kendileriyle sohbet ettiğimde daha önce de bağışları olduğundan bahsetmişti babaları adına ailece Mustafa Şener Ortaokulu’ nu yaklaşık 33 yıl önce yapmışlar daha sonra kendi adına İbrahim Şener Anaokulu’nu tamamlayıp 2006 yılında bu milletin, Ispartalıların, Isparta’nın çocuklarının hizmetine sunmuşlar. Hayırsever bir aile kendilerinden Allah razı olsun” dedi.

“Bilim insanlarının çıkmasını temenni ediyoruz”
Ispartalı İş İnsanı İbrahim Şener ise “Sayın Valimize çok teşekkür ederim. Ben duygularımı aktardığımda beni çok güzel karşıladı, bana çok yardımcı oldu. Şener ailesi olarak eğitim sevdalısı bir aileyiz çok şükür bu güzel fikrimizi Sayın Valimiz değerlendirdi hep birlikte Özel İdare ve Milli Eğitimle birlikte bir ortaokulun yapılması ve ismimizin buraya verilmesini rica ettik, kabul ettiler sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Yapılacak okuldan inşallah çok iyi nesiller, bilim insanlarının çıkmasını temenni ediyoruz. İnşallah bizler de ülkemize ve ilimize örnek oluruz. Bizler de büyüklerimizi örnek aldık. Bu bizlerin bir vatandaşlık görevi ne mutlu ki, Allah bu güzel hizmetleri nasip etti, mutluyum, şükrediyorum. Valimize ve müdürlerimize çok teşekkür ederim bize gösterdikleri ilgi ve alaka için sağ olsunlar.” diye konuştu.
Tören protokolün imzalanmasının ardından sona erdi.

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