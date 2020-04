'Define bulduk' yalanıyla sahte 319 altını 55 bin liraya sattılar

<br>Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da ellerinde define altını olduğu yalanıyla 319 sahte altını 55 bin liraya satarak dolandırıcılık yapan 4 arkadaş, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. <br>Dolandırıcılık olayı, iddialara göre şöyle yaşandı; A.D. ve O.G. isimli şüpheliler, Manisa´nın Turgutlu ilçesinden Isparta'da yaşayan arkadaşları Ö.D. ve A.S.'nin yanına gelip, bir apart kiraladı. Dolandırmak için kurban arayışına giren arkadaşlar, Atabey ilçesinde yaşayan M.K.'nın nakit parası olduğunu öğrendi. M.K.'yı cep telefonundan arayan dolandırıcılar, "Isparta'nın Gelincik köyünde aklen malul gencin biri define buldu. Elimizde altın var. Bunları çok uygun fiyata sana verelim" dediler. 4 arkadaş ile buluşan M.K., kendisine verilen 1 altını tanıdığı kuyumcuya götürerek, sahte olup olmadığını sordu. Kuyumcu altının gerçek olduğunu söyleyince, M.K. altınları alacağını bildirdi.<br>Altınları bir an önce paraya çevirmek için uygun fiyata satmak istediklerini belirten dolandırıcılar, kese içindeki 319 sahte altını, buluşma noktasında M.K.'ya 55 bin liraya sattı.<br>Bir kez daha kuyumcuya giden M.K., altınların sahte olduğunu öğrenince soluğu jandarmada aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalleri ile kimliklerini tespit etti. A.D ile O.G. kaldıkları apartta, Ö.D. çalıştığı serada, A.S. ise evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, 475 adet sahte altın ele geçirildi. Cep telefonları ve sahte altınlara el konuldu.<br>Adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN<br>2020-04-10 14:58:09<br>

