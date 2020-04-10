`Sosyal Mesafeyi Koruyalım´ yazısı ile sokaklarda dolaştı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´nın Eğirdir ilçesinde, belediye personeli Gürkan Kaytanlıoğlu, tulum giyip maske takarak, `Sosyal Mesafeyi Koruyalım´ yazısı ile kent merkezinde dolaştı.<br>Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu personeli Gürkan Kaytanlıoğlu, farkındalık etkinliğine imza attı. Tulum giyip maske takan Kaytanlıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkı sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıp, maske dağıttı. Üzerinde `Sosyal Mesafeyi Koruyalım´ yazısı taşıyan Kaytanlıoğlu, ilk olarak Kaymakam Adem Çelik´i, ardından Belediye Başkanı Veli Gök´ü ziyaret etti. Ardından Eğirdir´in cadde, sokak ve bankamatik önlerinde dolaşan Kaytanlıoğlu, vatandaşları hem evde kalmaları hem de sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-10 16:51:08<br>

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