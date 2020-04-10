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Tedavisi tamamlanan 16 umreci alkışlarla taburcu edildi

İHA

Isparta'da karantina altındayken korona virüs testleri pozitif çıkan 16 umreci daha tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Umreciler hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Tedavisi tamamlanan 16 umreci alkışlarla taburcu edildi

Isparta’da karantina altındayken korona virüs testleri pozitif çıkan 16 umreci daha tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Umreciler hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Suudi Arabistan’daki umre ziyareti sonrası Türkiye’ye dönen 586 umreci, 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı. Karantinadaki umrecilerden korona virüs testleri pozitif çıkan ve Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınanlardan 16’sı daha sağlığına kavuştu. Hastanede tedavileri tamamlanan 16 umreci, özel kıyafetli sağlık çalışanları tarafından tekerlekli sandalye üzerinde tek tek kendilerini bekleyen ambulanslara taşındı. Bu sırada sağlık çalışanları da alkışlarla umrecileri uğurladı. Taburcu edilen umreciler, ambulanslarla memleketlerine dönmek üzere eşyalarının bulunduğu yurda götürüldü.
Tedavisi tamamlanan umrecilerin taburcu edilme işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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