Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu (2)

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>17 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ<br>Isparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi´ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastaneden sağlık çalışanlarının oluşturduğu koridordan tekerlekli sandalye üzerinde tahliye edilen umreciler, ambulanslara bindirildi. O anlarda ise sağlık çalışanları alkışlarla umrecileri uğurladı. Taburcu edilen umreciler, memleketlerine gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-10 21:25:04<br>

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