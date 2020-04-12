(Görüntülü) Öğretmenler, 'Cemilem' türküsünü seslendirdi

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Öğretmenlerimiz Türkiye için söylüyor' projesi kapsamında Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Teke yöresine ait 'Cemilem' türküsünü seslendirdi.<br>Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri tarafından 3 günde evde yapılan kayıtlar sonrası hazırlanan türkü sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, "3 gün içinde evde yapılan kayıtlardan oluşan çalışmamıza destekleri için İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz Beye ve emekleri için öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta <br>2020-04-12 15:41:29<br>

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