Ispartalı Hakemler, TFF’nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ispartalı Hakemler, TFF’nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılımının artmasına bağlı olarak alınan önlemler kapsamında liglere ara verilmesiyle tüm düzeydeki hakemlere formlarını ve sağlıklarını korumalarına yönelik düzenli olarak programlar gönderiyor.

Ispartalı Hakemler, TFF’nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılımının artmasına bağlı olarak alınan önlemler kapsamında liglere ara verilmesiyle tüm düzeydeki hakemlere formlarını ve sağlıklarını korumalarına yönelik düzenli olarak programlar gönderiyor.
20 Mart 2020’den bu yana düzenli olarak gönderilen beslenme, uyku ve antrenman programları hakemlerin evden çıkmadan hem formlarını korumalarına hem de sağlıklı kalmalarına destek oluyor. Özellikle antrenman programları alanında uzman olan antrenman bilimciler tarafından güncel gelişmeler takip edilerek hazırlanarak hakemlerle İl Hakem Kurulları vasıtasıyla paylaşılıyor. Antrenmanlar hakemlerin evde yapabileceği çok sayıda egzersiz kombinasyonu, sakatlık önleyici egzersizler ve toparlanma çalışmalarını içeriyor. Bununla birlikte korona virüse yakalanma riskini azaltacak çalışma ve beslenme önerileri sunuluyor. Korona virüsün ileri derecede bulaşma riski olan bir virüs olması nedeniyle hakemlerin İMMUN sistemini daha da kuvvetli tutmasına yönelik tavsiyeler veriliyor. Hazırlanan tüm antrenmanlar ev formatında yapılabilecek egzersizlerden oluşuyor. Buna ek olarak sakatlık önleyici ve genel mobilite egzersizlerinden oluşan destek antrenmanları da yer alıyor.

Hakemlere moral desteği
Beslenme şeklinin ve uyku düzeninin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkisinin olduğundan hareketler, korona virüsün bulaşma riskini en aza indirgeyecek beslenme şekillerine ve uyku düzeni hakkında açıklamalar yapılmakta. Gönderilen tüm programlar videolarla destekleniyor. Merkez Hakem Kurulu beslenme, uyku ve antrenman programlarının yanı sıra bu süreçte hakemlerin moral ve motivasyonunu da çok önemsiyor. Bu kapsamda Merkez Hakem Kurulu Üyeleri, Bölgesel Hakem Kurulu Üyeleri düzenli olarak hakem ve gözlemcilerle telefonla irtibat halindeler. Ayrıca sezon başından bu yana her Perşembe günü düzenli olarak tüm hakem ve gözlemcilere Merkez Hakem Kurulu tarafından 'Birlikte Çalışalım' paketleri gönderiliyor. Bu paket kapsamında her hafta beş online soru sorulmakta ve hakemlerin gerekirse birlikte sonuç üretmesine yönelik cevaplar isteniyor.

"Hakemler hem fiziksel, hem de mental olarak liglere hazır olacaklar"
Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşad Tüfekçi, Merkez Hakem Kurulu’nun gönderdiği antrenman programıyla hakemleri liglere hazırladıklarını söyledi. Hakemlerin oyun kurallarına evde çalıştığını anlatan Tüfekçi, "Bireysel başarı oranları ertesi gün ilgili tüm kişilerle paylaşılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı futbol oyun kurallarında yapılan köklü değişikliklerin içselleştirilmesine ve hakemlerin kural bilgisini canlı tutmasına yöneliktir. Bu çalışma sayesinde Futbol Oyun Kuralları kitabının düzenli okunması sağlanmakta, hakemlerin birbirleriyle tartışarak en doğru sonucu bulmalarına katkı sağlanmaktadır. Böylece hakemler sahada yaşayabilecekleri olayları öncelikle kağıt üzerindeki sorularda yaşamakta, her olaya karşı hazırlıklı olabilmektedir. Bu noktada hakemler evde kaldıkları süre boyunca maça çıkamasalar dahi oyun kurallarından uzak kalmamaktadırlar. Merkez Hakem Kurulu’nun bu profesyonel bakış açısı sayesinde ligler tekrar başladığında hakemler hem fiziksel hem de mental olarak liglere hazır olacaklardır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da 40 umreci tedavi sonrası taburcu oldu
YEREL HABERLER Isparta'da 40 umreci tedavi sonrası taburcu oldu
Isparta'daki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Isparta'daki trafik kazasında bir kişi hayatını ...
Isparta’da tedavileri tamamlanan 40 umreci daha alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Isparta’da tedavileri tamamlanan 40 umreci daha ...
(Görüntülü) Öğretmenler, 'Cemilem' türküsünü seslendirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öğretmenler, 'Cemilem' türküsünü ...
Isparta pazarlarında esnaf tulum giyerek satış yapıyor Maskeli ve tulumlu esnaf tezgahlarda yerlerini aldı Valilik tarafından temin edilen yıkanabilir tulumlar ilk olarak Pazar Pazarı’nda esnafa dağıtıldı Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Tedbirlere uymazsak aynı yasak uygulamaları bizlere de getirilebilir”
YEREL HABERLER Isparta pazarlarında esnaf tulum giyerek satış ...
Öğretmenler Türkiye için söyledi
YEREL HABERLER Öğretmenler Türkiye için söyledi
600 metre uzunluğunda fanyalı uzatma ağına el konuldu
YEREL HABERLER 600 metre uzunluğunda fanyalı uzatma ağına el konuldu
Isparta 32 Spor Kaptanından “Özledik” mesajı
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor Kaptanından “Özledik” mesajı
Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan Pazar yerlerine denetleme
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan Pazar yerlerine ...
Pazarcı esnafına tulum giyme zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Pazarcı esnafına tulum giyme zorunluluğu getirildi
2 kişinin korona virüslü çıktığı site izolasyon altına alındı
YEREL HABERLER 2 kişinin korona virüslü çıktığı site izolasyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X