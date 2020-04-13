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Isparta'da 40 umreci tedavi sonrası taburcu oldu

DHA

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)SUUDİ Arabistan'dan umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Isparta'daki yurtta karantinaya alınan ve testleri pozitif çıkınca hastanede tedavi uygulanan 40 kişi, taburcu edildi. Suudi Arabistan'dan umre dönüşü 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 586 kişiden, testleri negatif çıkanların memleketlerine gönderilmesinin ardından pozitif çıkanlar hastanelerde tedavi altına alınıyor. Isparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 40 umreci, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki...

Isparta'da 40 umreci tedavi sonrası taburcu oldu

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)SUUDİ Arabistan'dan umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Isparta'daki yurtta karantinaya alınan ve testleri pozitif çıkınca hastanede tedavi uygulanan 40 kişi, taburcu edildi.<br>Suudi Arabistan'dan umre dönüşü 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 586 kişiden, testleri negatif çıkanların memleketlerine gönderilmesinin ardından pozitif çıkanlar hastanelerde tedavi altına alınıyor. Isparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 40 umreci, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından dün akşam taburcu edildi. Hastaneden sağlık çalışanlarının oluşturduğu koridordan tekerlekli sandalye üzerinde tahliye edilen umreciler, ambulanslara bindirildi. Sağlık çalışanları alkışlarla umrecileri uğurladı. Umreciler daha sonra otobüslerle memleketlerine gönderildi.<br>İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, hastaları taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin de 15 günlük süreçte birçok hastayı iyileştirerek taburcu ettiklerini anlattı. Hastane imkanlarının yeterli olduğunu kaydeden Keskin, "Hiçbir sıkıntımız yok. İyileşen hastalarımızın sayısı artacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-13 10:51:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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