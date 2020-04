Isparta’da hayata geçirilen ‘Sokak Hayvanları için Aşevi Projesi’ kapsamında her gün 20’ye yakın bölgede besleme yapılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki sokak hayvanlarına yönelik besleme sıklığı arttırıldı.

Isparta Hayvan Koruma Derneği Gönüllüleri ile Isparta Belediyesi işbirliğinde başlatılan Sokak Hayvanları için Aşevi Projesi kapsamında bir yemekhane kuruldu. Bu yemekhanede hazırlanan yemekler, Isparta Belediyesi ekipleri ve gönüllüler tarafından kentteki 20’ye yakın bölgeye götürülerek, buradaki hayvanlara dağıtılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için yayımladığı genelgeye göre Isparta’da sokak hayvanlarını besleme sıklığı da arttırıldı. Gönüllüler ve belediye ekipleri, vatandaş yoğunluğunun azaldığı bu günlerde her gün sokak hayvanlarını besliyor.



“Bütün gönüllülerin valilik ve diğer birimlere başvurmaları önem arz ediyor”

Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, Isparta Belediyesi’nin destekleriyle sokak hayvanları için bir yemekhane kurduklarını belirterek, burada besleme için yemekler hazırlandığını söyledi. Kocabaş, “5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanununda olan belediyelerin besleme ekibi kurması ve hayvanların beslenmesi için yapılacak işlemler Türkiye’de bir elin parmaklarını geçmez. Isparta Belediyesi bu konuda bir örnek. İçişleri Bakanlığı’ndan bir genelge yayımlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında illerde ve ilçelerde sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik kurum ve kuruluşların çalışma yapması istendi. Bu konudaki çalışmaları takip etmemiz gerekiyor. Bütün gönüllülerin valilik ve diğer birimlere başvurmaları önem arz ediyor” dedi.



“Beslemede bir tane hayvanı aç bırakmamaya çalışıyoruz”

Isparta’nın kıyı bölgelerinde 500’e yakın sokak hayvanı bulunduğunu ifade eden Kocabaş, “Bu hayvanlar terk edilmiş. Normalde haftada 3 gün buraya geliyoruz. Sokağa çıkma yasağında insanların 2 gün açma kalma endişesini gördük. Bu hayvanlar burada bir hafta aç kaldığı zamanlar oluyor. Bugünler de her gün gelmeye çalışıyoruz. Beslemede bir tane hayvanı aç bırakmamaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Yavru hayvanları atıp gitmesinler”

Sabri Kocabaş, bazı vatandaşların ağzı süt kokan ve gözü açılmamış yavruları kıyı bölgelere atıp gittiklerini ileri sürdü. Kocabaş, “Gençlik hastalığı diye bir hastalık var. Bu hastalıktan bu hayvanlar ölüyor. Bu hayvanların çoğu sahipli. Bu hayvanları buraya atıp gitmeyin. En azından birisine sahiplendirin ve aşılarını yaptırsınlar. Bu hayvanları buraya atıp ölüme terk etmesinler. Rica ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.