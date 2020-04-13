Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları tulumla görev yapıyor

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Isparta’da sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşlara hizmet sunan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına tulum dağıtıldı.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları artık tulumla görev yapıyorlar.

Isparta Valiliğinin hazırladığı tulumlar hem görevlilerin hijyenini sağlıyor hem de hizmet götürdükleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlığını koruyor. Tulumlar dayanıklı kumaştan imal edildiği için yıkanarak tekrar kullanılabiliyor. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ihtiyaçlarını götürüyor, aynı zamanda da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesindeki hane yardımlarını vatandaşlara evlerinde teslim ediyorlar.

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