Isparta’da vatandaşa ücretsiz WiFİ hizmeti sunulacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin kalbi noktası olan Kaymakkapı Meydanı’nda yapılacak düzenlemeyle birlikte vatandaşlara ücretsiz WİFİ hizmeti sunulacağını söyledi.

Isparta Belediyesi 5500 metrekarelik alanı kapsayan Kaymakkapı Meydanı'nda düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yürüyüş yolları, oturma alanlarının oluşturulacağı, aydınlatmaların yapılacağı alana 63 metre uzunluğunda otobüs durağı yapılacak. Durağın hemen arkasında seyyar olarak satış yapan esnafa sabit yerde iş yapma imkanı sağlanacak.

Meydanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşlara yeni bir hizmeti açıkladı. Başdeğirmen, meydana telefon şarjı için prizler konacağını belirterek, “Meydanda ayrıca WiFi hizmeti sunacağız. Vatandaşlarımıza ücretsiz internet imkanı hazırlıyoruz. İlk defa burada başlayacağız ve bu uygulamayı genişleteceğiz” dedi.

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