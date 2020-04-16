Isparta'da vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı

Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskeler Isparta Valiliği tarafından Isparta Belediyesi standında vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlara maskenin yanında Valiliğin hazırlamış olduğu kolonyalar ve Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri de verildi.

Cerrahi maske satışının yasaklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından illere maskeler gönderilmeye başlandı. Maskelerin ilk partisi geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Isparta Valiliği tarafından pazar yerlerinde, halk otobüsleri kooperatifinde, köy ve ilçeler garajı ile vatandaşların birebir müracaat ettiği kamu kurumlarında vatandaşlara ve personele olmak üzere yaklaşık 36 Bin maske dağıtıldı.

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