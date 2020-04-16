Muhtardan korona virüse şarkılı tepki 8 yıl sonra sazı eline aldı, korona virüse tepki bestesi yaptı

Isparta’da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, korona virüse tepkisini bestelediği şarkıyla dile getirdi. 8 yıldır bağlamayı eline almadığını ifade eden Gürdal, “Korona virüse tepkimi ortaya koymak için bağlamamı elime aldım ve bu besteyi yaptım” dedi.

Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün (Covid19) Türkiye’ye de gelmesinin ardından korona virüse karşı ilginç tepkiler de gelmeye başladı. Bunlardan birisi de Isparta’da yaşandı. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, mahalle sakini İsmail Çetin’in korona virüs için yazdığı şiiri kendince düzenleyerek, sazıyla beste yaptı.



“Amacım korona virüse tepki göstermek”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhtar Recep Gürdal, mahalle sakinlerinin muhtarlıkta işi olmadığı sürece evde kaldığını belirterek, mahalleden İsmail Çetin isimli vatandaşın yazdığı korona virüs şiirini kendisinden izin alarak, değiştirdiğini ve bir beste ortaya çıkardığını söyledi. Gürdal, “Uğraş verdikten sonra bu beste ortaya çıktı. Kendimce bir melodi oluşturdum, sonucunda da böyle bir çalışma oldu. Burada amacım korona virüse karşı tepki göstermek” dedi.



“Yaklaşık 8 yıldır dokunmadığım sazı korona virüs için elime aldım”

Yaklaşık 8 yıldır sazı eline almadığına değinen Gürdal, “Bağlamayı en son 20122013 yılında elime almıştım. Ancak korona virüse tepki için şimdi yeniden elime aldım” diye konuştu. Gürdal, korona virüs için yaptığı bestede Türkiye’nin ve Müslümanların korona virüsten bir an önce kurtulmasını dilediğini sözlerine ekledi.



Korona virüs için 3 kıtalık beste

Muhtar Recep Gürdal'ın korona virüs için bestelediği 3 kıtalık şiir ise şöyle:

"Nedir çektiğimiz senden/Ne istiyorsun sen bizden/Kurtar bizi şu illetten/Cehennemin dibine git

Müslümanlara dokunma/Garibanlara sokulma/Kötüleri de al yanına/Cehennemin dibine git

Ayırdın sen eşi, dostu, sülaleyi/Terk et artık Türkiye’yi/Öldürmeden hiç kimseyi/Cehennemin dibine git"

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