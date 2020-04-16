(Görüntülü) Geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın yaralandı

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ISPARTA'da yaya yolu üzerinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı S.B. adlı kadın yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.<br>Olay dün saat 13.00 sıralarında Gazi Kemal Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya yolu üzerinde geri manevra yapan O.A. yönetimindeki 32 LC 135 plakalı kamyon, arkası dönük olduğu için aracı fark etmeyen S.B.'ye çarptı. Kaza sonrası çevredekiler ile kamyon sürücüsü yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kamyon sürücüsü O.A.'nın ise ifadesine başvuruldu.<br>Kaza anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Isparta <br>2020-04-16 16:13:56<br>

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