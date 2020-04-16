Kaldırımda geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hastanelik oldu

Isparta’da kaldırımda geri manevra yapan bir kamyonet, arkasında duran kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sularında Gazi Kemal Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi’nde meydana geldi. Bir iş yerine ürün indirmek için kaldırıma çıkan O.A. yönetimindeki 32 LC 135 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada kamyonete arkası dönük olarak duran S.B. isimli kadına çarptı. Kazanın ardından çevredekiler ve kamyonet sürücüsü yere düşen kadının yardımına gitti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü O.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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