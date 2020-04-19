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Isparta dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini tek başına karşılıyor Korona virüs Isparta'da gül hasat sezonunu etkilemeyecek

İHA

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da gül çiçeği hasat sezonu yaklaşıyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Mayıs ayında başlaması beklenen gül hasat sezonunun korona virüsten etkilenmeyeceğini söyledi.

Isparta dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini tek başına karşılıyor Korona virüs Isparta'da gül hasat sezonunu etkilemeyecek

Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül çiçeği hasat sezonu yaklaşıyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Mayıs ayında başlaması beklenen gül hasat sezonunun korona virüsten etkilenmeyeceğini söyledi.
Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini tek başına karşılayan Isparta’da gül çiçeği hasat dönemi yaklaşıyor. Gül bahçelerindeki hazırlıklar devam ederken, hasadın Mayıs ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor. Ancak her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan gül bahçeleri, bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında gül turizmine ev sahipliği yapamayacak.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yaklaşık 30 bin dekar alanda yapılan gül çiçeği üretiminde bu sezon 14 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi. Selçuk, korona virüsün hasadı etkilemeyeceğini ifade ederek, hasat sezonunun normal şartlarda 20 Mayıs’ta başlayıp 20 Haziran’da sona erdiğini söyledi. Selçuk, “Gül çok hassas bir üründür. Gül çiçeği dalından koptuktan sonra 45 saat içerisinde gül kazanlarında mamule dönmesi gerekiyor. Yoksa 78 saat içinde işlenmezse o gülden verim alınamaz. Bu anlamda da fabrikalarımız çalışacak. Çiftçilerimiz ve fabrika sahiplerine gül hasat döneminde sosyal mesafe kuralına uymalarını rica ediyorum. Gül Ispartamızın bir ürünüdür, Peygamber Efendimizin kokusudur. Ayrıca gülümüz Isparta’nın altınıdır” diye konuştu.

“Tarım işçilerinin şehre getirilmesinde bir sorun yok”
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarıyla ilgili Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun başkanlığında toplanan komisyonun korona virüs nedeniyle tedbir kararları aldığına değinen Selçuk, “Başka illerden gelecek olan mevsimlik tarım işçileri için tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılacak. Örneğin 40 kişilik otobüse 20 kişi bindirilerek getirilebilir. Devletimizin aldığı kararlar Türk insanını korumak amaçlı alınmıştır. Kesinlikle insanlara eziyet için alınmış bir karar değildir. İnsanlarımız bu kararları bu şekilde algılamasın” dedi.

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