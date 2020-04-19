Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

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<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 13.30 sıralarında Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü yolu üzerinde meydana geldi. M.H.´nin kullandığı 32 HH 394 plakalı otomobile karşı yönden gelen R.G.´nin kullanığı 32 AU 070 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-19 19:31:11<br>

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