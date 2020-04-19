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(Görüntülü) Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DHA

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı ISPARTA'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ambulanstaki 3 sağlık personeli ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 17.00 sıralarında IspartaEğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Şerafettin Yılmaz Duman'ın kullandığı 32 AAR 356 plakalı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 ambulansıyla Mehmet Kınalı'nın kullandığı 32 FZ 429 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kınalı ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Ali Ekber Uğurlu hafif şekilde yaralandı. Ambulanstaki sürücü ve 2...

(Görüntülü) Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı<br>ISPARTA'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ambulanstaki 3 sağlık personeli ise kazayı yara almadan atlattı.<br>Kaza, saat 17.00 sıralarında IspartaEğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Şerafettin Yılmaz Duman'ın kullandığı 32 AAR 356 plakalı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 ambulansıyla Mehmet Kınalı'nın kullandığı 32 FZ 429 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kınalı ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Ali Ekber Uğurlu hafif şekilde yaralandı. Ambulanstaki sürücü ve 2 sağlık personeli ise kazayı yara almadan atlattı.<br>Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya karışan ambulansta bulunan sağlık ekipmanları olay yerine gelen başka bir ambulansa nakledildi. Ambulans şoförüyle 2 sağlık personeli başka bir ambulansla olay yerinden ayrılırken, kazaya karışan ambulans da çekici yardımıyla götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Isparta <br>2020-04-19 19:47:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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