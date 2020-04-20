Şüpheli araçta 2 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Senirkent İlçesi UluğbeyTatarlı köyü yolu üzerinde durdukları bir araçta 2 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezine bir otomobil ile ruhsatsız silah getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Senirkent ilçesi UluğbeyTatarlı köyü yolu üzerinde şüpheli otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada torpido bölmesine gizlenmiş, 2 adet ruhsatsız Browning marka 9 mm. tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ile 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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