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200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

DHA

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu (38), kullandığı kamyonla yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaya parçalarının altında kalan Yazıcıoğlu, yaşamını yitirdi.  Sütçüler'e bağlı Yeşilyurt köyü mevkiinde bulunan bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu´nun, kullandığı hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yazıcıoğlu'nun kamyonda yüklü kayaların...

200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu (38), kullandığı kamyonla yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaya parçalarının altında kalan Yazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. <br>Sütçüler'e bağlı Yeşilyurt köyü mevkiinde bulunan bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu´nun, kullandığı hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yazıcıoğlu'nun kamyonda yüklü kayaların altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Yazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-20 23:42:53<br>

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