200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu (38), kullandığı kamyonla yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaya parçalarının altında kalan Yazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. <br>Sütçüler'e bağlı Yeşilyurt köyü mevkiinde bulunan bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu´nun, kullandığı hafriyat yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi´ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yazıcıoğlu'nun kamyonda yüklü kayaların altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Yazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-20 23:42:53<br>
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