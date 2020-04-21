Evde kalan öğrencilere 23 Nisan çekimleri için itfaiye destek verdi 23 Nisan için itfaiyeden destek istediler ve anı ölümsüzleştirdiler

Isparta’da IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencileri, evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir program hazırladı. Evlerini ve balkonlarını bayrak ve balonlarla donatan miniklere, aileleri, komşuları, öğretmenleri ve itfaiye de destek verdi.

Balkon ve evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan miniklere fotoğraf çekimi için Isparta Belediyesi İtfaiye ekibi de destek verdi. “23 Nisan kutlu olsun, sevinin çocuklar, övünün büyükler, 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bu bayram, herkese kutlu olsun" sözleriyle kutlama yapan çocuklar, "Evde kal Türkiye” diyerek büyüklerine de mesaj verdi. Balkonlarını bayrak ve balonlarla donatan öğrencilere klip ve fotoğraf çekimi içinse itfaiye ekibi destek oldu.



Öğrencilerin 23 Nisan gururu

IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencileri İrem Gürbüz, Selçuk Akdeveci ve arkadaşlarına öğretmenleri de destek verdi. IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şevkiye Yürüker, “Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun” dedi.

Öğrenciler ayrıca korona virüsü salgının bitmesini sabırsızlıkla beklerken duygusal bir klip de hazırladı.

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