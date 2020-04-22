Konteyner altına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

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Isparta'da konteyner altına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Modernevler Mahallesi’nde bir konteyner altına sıkışan yavru köpek ihbarı alan Isparta Belediyesi İtfaiye hemen harekete geçti. Ekipler yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yavru köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.

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