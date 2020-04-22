Terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

<br>Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Haklarında işlem başlatılan 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.<br>Isparta´da terör örgütü PKK/KCK/YPG lehine sosyal medyada propagandalar yaptığı belirlenen 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Güneydoğu illerinden Isparta´ya önceki yıllarda çalışmak için gelen ve inşaatlarda çalıştıkları öğrenilen A.B., İ.K. ve R.Y. kaldıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Bir süredir sosyal medya hesapları incelenen 3 şüphelinin uzun zamandır terör örgütü PKK/KCK/YPG´yi övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Haklarında adli işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN<br>2020-04-22 20:29:33<br>
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