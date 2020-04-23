Karantinadaki işçiler pencereden İstiklal Marşı'nı okudu

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<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Kuveyt'ten gelip 14 günlük karantina sürecinde olan işçiler, kaldıkları yurtların pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.<br>Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen ve 17 Nisan Cuma günü Isparta'daki Murat Hüdavendigar Yurdu'na yerleştirilen 75 işçi, 14 günlük karantinaya alındı. 75 işçi, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında kaldıkları yurtların pencerelerine çıkıp İstiklal Marşı'nı okudu. Türkiye genelinde olduğu gibi saat 21.00'de pencerelere çıkan işçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla marş okudu. İşçilere sağlık ekipleri de destek verdi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-23 22:43:38<br>

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