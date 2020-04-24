Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

<br>Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta) (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine beldenin 8 Mayıs gününe kadar, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Beldeye girişçıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerinin saat 15.30'dan itibaren giriş-çıkışı kontrol altına aldığı beldede, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR<br>2020-04-24 16:52:34<br>
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