Isparta'da Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta) (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine beldenin 8 Mayıs gününe kadar, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Beldeye girişçıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerinin saat 15.30'dan itibaren giriş-çıkışı kontrol altına aldığı beldede, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR<br>2020-04-24 16:52:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.