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Kamyon devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

DHA

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada sürücü İbrahim Kanarya yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında IspartaKonya karayolunun Fele mevkisinde meydana geldi. İbrahim Kanarya'nın kullandığı 42 EAK 09 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Kanarya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki inceleme sonrası İbrahim...

Kamyon devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

<br>Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada sürücü İbrahim Kanarya yaşamını yitirdi.<br>Kaza, dün saat 17.00 sıralarında IspartaKonya karayolunun Fele mevkisinde meydana geldi. İbrahim Kanarya'nın kullandığı 42 EAK 09 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Kanarya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki inceleme sonrası İbrahim Kanarya'nın cenazesi Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR<br>2020-04-26 11:25:12<br>

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