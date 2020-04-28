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Isparta’da karantinaya uymayan 3 kişiye ceza havadan geldi

İHA

Isparta’da karantinaya uymayan 3 kişiye ceza havadan geldi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde karantinaya uymadığı drone ile tespit edilen 3 kişiye, 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde 4 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 24 Nisan’da 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Jandarma ve polis ekipleri, beldede karantinaya uymayanları tespit ederek, cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Çarıksaraylar'da havadan drone ile yaptığı kontrollerde 3 kişinin karantina şartlarına uymadığını tespit etti. Bunun üzerine 3 vatandaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

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