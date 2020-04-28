Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

<br>Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, yakınlarının haber alamadığı Gülten Pekşen (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.<br>Hızırbey Mahallesi 164 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gülten Pekşen'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının oturduğu eve giden polis ekipleri, kapıyı çaldı; ancak açan olmadı. Alınan izinle eve giren ekipler, Pekşen'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Pekşen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülten Pekşen'in cansız bedeni, evdeki incelemelerin ardından morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN<br>2020-04-28 13:28:33<br>
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