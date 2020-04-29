Isparta’da cadde otoparkları 1 ve 19 Mayıs’ta ücretsiz

Isparta Belediyesi tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cadde ve sokak otoparklarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonrasında, şehir merkezinde ücretli olarak uygulanan cadde ve sokak otoparkları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında ücretsiz olarak hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.