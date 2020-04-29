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Anten bağlamak için çıktığı çatıdan düşüp, öldü

DHA

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, anten bağlamak için çıktığı tek katlı evin çatısından dengesini kaybedederek düşen Musa Yalvaç (57), yaşamını yitirdi. Eğirdir´e bağlı Sarıidris beldesinde oturan Musa Yalvaç, saat 10.30 sıralarında tek katlı evinin çatısına anten bağlamak için çıktı. İddiaya göre, bir anda dengesini kaybeden Musa Yalvaç, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Musa Yalvaç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına...

Anten bağlamak için çıktığı çatıdan düşüp, öldü

<br>Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, anten bağlamak için çıktığı tek katlı evin çatısından dengesini kaybedederek düşen Musa Yalvaç (57), yaşamını yitirdi.<br>Eğirdir´e bağlı Sarıidris beldesinde oturan Musa Yalvaç, saat 10.30 sıralarında tek katlı evinin çatısına anten bağlamak için çıktı. İddiaya göre, bir anda dengesini kaybeden Musa Yalvaç, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Musa Yalvaç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ<br>2020-04-29 21:52:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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