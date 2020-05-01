Isparta’da caddeler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı

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Isparta’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı.

Isparta’da vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayarak, ‘evde kal’ çağrılarına uydu. Hafta içi zaman zaman yoğunluk yaşanan Mimar Sinan, 6 Mart, Kaymakkapı, Cumhuriyet ve Kafeler caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın resmi tatil olan 1 Mayıs’ta genellikle boş kaldığı görüldü. Kent merkezinde araç trafiğinde de yoğunluk yaşanmadı.

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